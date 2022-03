Nachrichten aus Charkiw

Die Übersetzerin Anna Kolomiitiseva harrt in Charkiw aus: „Ich schreibe wie verrückt und erkundige mich dauernd: Seid ihr okay?, Braucht ihr was?“

Manchmal komme ich mir nutzlos vor. Ich sitze herum und tue nichts. Ich darf ja gar nicht: Draußen ist es gefährlich, draußen hört man Granaten fliegen, Bomben explodieren, man hört Lärm von Fliegern. Als würden riesige, böse Vögel über die Stadt fliegen. Dann sind sie plötzlich weg. Heute sind nicht wir ihre Beute. Die haben sie diesmal woanders gefunden. Und wieder höre ich eine Explosion in der Ferne. Das muss in Saltovka sein. Armes Saltovka, so ein Pech!

Vor dem Krieg hat man sich über diesen riesigen Stadtbezirk voller hässlicher Plattenbauten nur lustig gemacht. Er liegt im Nordosten, wenige Kilometer entfernt von der russischen Grenze. Und jetzt kriegt er alles ab: Granaten, Raketen, Bomben fliegen auf diese Plattenbauten zu. Die schauen mit ihren dunklen Fenstern dem Tod in die Augen. Sascha wohnte mit seiner neuen Freundin lange Zeit in Saltovka. Sie hatten keine Heizung und keinen Strom. Aber sie haben sich vorbereitet: „Einen Topf auf den Kopf gesetzt, kann dich vor den Splittern retten“, meinten sie. Am Telefon klingt Sascha ruhig. Aber ich war erleichtert, als ich erfahren habe, dass sie Saltovka verlassen und sich in einem ruhigeren Stadtbezirk niedergelassen haben.

Kriegsalltag auf Instagram

Und irgendwie habe ich jetzt doch viel zu tun. Ich muss alle immer fragen, wie es ihnen geht. Ich muss Tanja, der Nachbarin, schreiben. Seit dem Ausbruch des Krieges übernachtet sie mit ihrer Familie im Keller ihres Hauses. Tanja postet auf Instagram über ihren Kriegsalltag und sagt, dass ihre Storys irrsinnig gut ankommen. Heute hat sie ein Foto mit Haferflocken zum Frühstück gepostet. Ein Glück in dieser Zeit, so zu frühstücken, wie man es immer gewöhnt war.

Ich muss Sascha schreiben und fragen, ob alles okay ist. Alles gut. Fabio, der immer noch im Chat ist, aber sich gerade in München aufhält, schreibt regelmäßig. Er macht bei Demos mit und teilt nützliche Kontakte. Ich schreibe meinen Kolleg:innen in den Dolmetscher-Chat. Denen geht es auch gut. Tanzschule-Chat, Freundinnen, Bekannte, meine erste Liebe, mein Ex-Freund und fast wildfremde Menschen, die nicht mehr wildfremd sind, weil wir alle im selben Boot sitzen. Ich schreibe wie verrückt und erkundige mich dauernd: „Seid ihr okay?“ Oder: „Braucht ihr was?“

Ich muss aber auch viel antworten: Freunden und Bekannten, Kollegen und Kunden, unter anderem sehr vielen aus Deutschland und Österreich. Auch meiner besten Freundin in Moskau, die Stellung genommen hat: „Nein zum Krieg“. Sie sagt, sie habe keine Angst, das auch öffentlich zu sagen. Wir schreiben uns alle und sehr viel. Wir verbringen Stunden mit unseren Smartphones, indem wir „Alles in Ordnung“-Nachrichten in alle möglichen Richtungen abschicken. Wir schreiben auch: „Macht's gut!“ Und: „Passt auf euch auf!“ Das Wort „Danke“ ist wohl das populärste Wort seit dem 24. Februar 2022.



Anna Kolomiitiseva ist Übersetzerin und hat sich entschlossen, in Charkiw auszuharren. Ihr Text wurde von Bianca Kos bearbeitet, deren Roman „Das Mundstück“ in Charkiw spielt, und den Kolomiitiseva ins Ukrainische überträgt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2022)