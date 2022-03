Österreich unterstützt Weltbank-Hilfe

Ukraine. Die Weltbank hilft der Ukraine, staatliche Funktionen auch im Krieg garantieren zu können.

Wien. Der Wiederaufbau kriegsgebeutelter Länder ist eigentlich das Kerngeschäft der Weltbank, zumindest wurde sie dafür gegründet. Der Ukraine hilft die Institution mit Hauptsitz in Washington mit 700 Millionen Dollar an Krediten und Hilfen, die nicht in den Wiederaufbau des von Russland brutal überfallenen Landes gehen. Vielmehr sollen die Hilfsgelder garantieren, dass der Staat weiterhin Gehälter, Pensionen und so weiter zahlen kann. Es handelt sich vor allem um Budgetmittel, so Weltbank-CEO Axel van Trotsenburg.

Am Freitag hieß es vonseiten des österreichischen Finanzministeriums, dass man die Weltbank finanziell unterstützen werde – mit insgesamt zehn Millionen Euro. „Österreich steht wie die gesamte EU der Ukraine zur Seite, trägt die Sanktionen mit und hilft umfassend“, sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP).

Der Arbeitstitel des Ukraine-Programms trägt einen symbolischen Namen: Financing of Recovery from Economic Emergency in Ukraine. Die Kurzform davon lautet „Free Ukraine“.

Zu den anfänglichen Unterstützern des Ukraine-Hilfsprogramms, das am Anfang der Woche auf den Weg gebracht worden war, gehören Länder wie die Niederlande, Schweden, Japan, Großbritannien, Dänemark, Island, Litauen und Lettland.

Die Weltbank hat in Russland ein Büro, dort aber seit der Krim-Annexion keine Finanzierungszusagen mehr gemacht. (luis)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2022)