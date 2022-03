Wettrennen der Direktoren

Eine strategische Neuausrichtung? Mit Christian Mitter, Andreas Puelacher und Patrick Riml kommen dem ÖSV Fachkräfte abhanden.

Innsbruck. Der Skiverband sei eine Schlangengrube, munkelte einst ein Trainer und war einen Tag später auch schon seinen Job los. ÖSV, Skifahren in Österreich, Lobbying und mediale Seilschaften knüpfen eben eigene, nein: andere Interessen. Und auch in der Gegenwart sorgt die Trainer-Bestellung für mehr auf Aufsehen als die finalen Bewerbe in Åre (Damen-Slalom ab 10.30/13.45 Uhr) oder in Kranjska Gora (Herren-RTL, ab 9.30/12.30 Uhr, je live, ORF1). Jedenfalls drehte sich das Karussell auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer eine Runde weiter. Denn Patrick Riml nahm sich selbst aus dem Rennen. Der ÖSV bestätigte am Freitag Medienberichte, wonach er weder als Trainer noch Direktor zur Verfügung stehe.

Seit der Ankündigung, dass Herbert Mandl, er war langjähriger Damen-Cheftrainer, der neue Alpin-Direktor wird, begann die Welle der großen Rücktritte. Christian Mitter (Frauen) war der erste, Andreas Puelacher (Herren) folgte und schlug eine Vertragsverlängerung aus eigenen Stücken aus. Und jetzt macht Riml, der als Schaltstelle zwischen den beiden und Sportdirektor Toni Giger diente, den Weg frei. Ob Österreich, oder der Skiverband, die Spielwiese der Direktoren ist?

Kommen und Gehen – aber diese Welle?

Ein Kandidat für den Job als Herren-Cheftrainer bleibt Slalom-Coach Marko Pfeifer, der sein Interesse an dieser Aufgabe längst bekundet hat. Ob er Mandl, 60, dem das Pouvoir eingeräumt wurde, sich um das Personal zu kümmern, überzeugt?

Ein Kommen und Gehen von Trainern ist nichts Ungewöhnliches, diese Welle jedoch schon. Ein Zusammenhang mit der neuen ÖSV-Spitze – Präsidentin Roswitha Stadlober und Patrick Ortlieb als Finanzreferent ziehen die Fäden – ist naheliegend. Dass nicht jeder von der anstehenden neuen strategischen Ausrichtung (Übergang Europacup zu Weltcup, Kooperationen mit Heer, Zoll, Polizei) und manch Personalie überzeugt ist, ebenso. Stadlober betonte, dass Mandl mit 1. Mai für die Alpin-Abteilung zuständig sei, nicht Giger.

Am Ende einer vermutlich kugellosen Saison werden die Weichen für die Heim-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm gestellt. Wer dort fahren wird? Ein Direktor wird am Pistenrand stehen. (fin)



[SBLYO]