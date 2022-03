Gericht ordnet Festnahme von El Salvadors Ex-Präsident Cristiani an

Christiani soll an der Vertuschung der Ermordung von sechs Jesuitenpriestern und zwei Mitarbeiterinnen während des Bürgerkriegs in den 1980er Jahren beteiligt gewesen sein.

Ein Gericht in El Salvador hat am Freitag die vorläufige Festnahme des ehemaligen rechtskonservativen Präsidenten Alfredo Cristiani angeordnet. Er soll an der Vertuschung der Ermordung von sechs Jesuitenpriestern und zwei Mitarbeiterinnen während des Bürgerkriegs in den 1980er Jahren beteiligt gewesen sein. Die Gewalttat am 16. November 1989 hatte weltweit für Empörung gesorgt. Fünf der Jesuiten besaßen auch die spanische Staatsangehörigkeit.

Während des Bürgerkriegs in dem zentralamerikanischen Staat hatten Angehörige des Bataillons Atlacatl in der Universidad Centroamericana (UCA) von San Salvador sechs Jesuiten getötet. Darunter befand sich auch der damaligen Rektor Ignacio Ellacuría und dessen Stellvertreter. Die Uniformierten ermordeten zudem die Haushälterin der Patres und ihre 16-jährige Tochter. Christiani, der El Salvador als Chef der Rechtspartei ARENA zwischen 1989 und 1994 regierte, soll die Tat laut Staatsanwaltschaft zunächst nicht verhindert und dann gedeckt zu haben.

Christiani weist jegliche Schuld von sich

Der Haftbefehl bedeutet, dass Cristiani für mindestens drei Monate inhaftiert werden könnte, sagte das Gericht in San Salvador. Cristiani, der sich im Ausland aufhält, wies die Anklage in einem von seiner Tochter Claudia auf Twitter veröffentlichten Brief zurück. "Der Generalstaatsanwalt hat mich in böser Absicht und unter klarer Missachtung der Wahrheit öffentlich beschuldigt, nichts unternommen zu haben und etwas zu vertuschen. Die Wahrheit ist, dass ich nie von den Plänen wusste, die sie hatten, um diese Morde zu begehen", schrieb Cristiani in dem Brief.

Die Ermordung der Priester und der beiden Frauen ist eine der berüchtigtsten Gräueltaten im Bürgerkrieg von El Salvador. Mehrere hochrangige und pensionierte Soldaten stehen derzeit wegen des Falles vor Gericht. Der Bürgerkrieg zwischen der von den USA unterstützten Armee El Salvadors und der marxistischen Guerilla in den Jahren 1980-1992 forderte rund 75.000 Tote und 8.000 Vermisste.

(APA/DPA)