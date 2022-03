Sanktionen gegen Nordkorea nach Raketenstarts

Die USA haben neue Sanktionen gegen Nordkorea beschlossen, wie das US-Finanzministerium mitteilt. Es wird befürchtet, dass Nordkorea die Raketenstarts benutzt, um ballistische Raketen zu entwickeln. Diese könnten auch als Träger für Atombomben dienen.

Die USA haben nach den jüngsten Raketentests in Nordkorea neue Sanktionen beschlossen. Die am Freitag vom US-Finanzministerium veröffentlichten Maßnahmen richten sich gegen zwei Russen und drei russische Körperschaften. Zuvor hatten die USA gemeinsam mit Südkorea bekannt gegeben, dass in dem kommunistischen Land eine neue Interkontinentalrakete gestartet worden sei. Dabei soll es sich dabei um das als "Hwasong-17" bezeichnete Raketensystem handeln. Laut einer mit der Sache vertrauten Person aus der US-Regierung dienten die Tests offenbar dazu, Elemente des Systems zu überprüfen.

Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, Staatschef Kim Jong Un habe dazu aufgerufen, die Anlagen für Raketenstarts in Sohae zu erweitern und modernisieren. Die USA, Südkorea und Japan befürchten, dass Nordkorea die Raketenstarts benutzt, um ballistische Raketen zu entwickeln. Diese könnten auch als Träger für Atombomben dienen.

