Mitarbeiter eines Wiener Lebensmittelgeschäfts verhinderte Raub

Ein beherzter Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in Wien-Penzing hat am Freitag kurz nach 20.00 Uhr einen Raubüberfall durch zwei Maskierte verhindert. Als die zwei Täter in die Büroräume eintraten, soll es laut Polizeiangaben erst zu einem Handgemenge gekommen sein, ehe es dem 32-Jährigen gelang, die Angreifer abzuwehren und sich samt einer Kollegin im Büro einzusperren.

Als die zu Hilfe gerufene Polizei am Tatort in der Albert-Schweitzer-Gasse eintraf, waren die Verdächtigen bereits geflohen. Eine Sofortfahndung verlief erfolglos, die beiden Mitarbeiter blieben unverletzt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Die Wiener Polizei bittet Zeugen, denen die flüchtenden Täter vor, während oder nach der Tat aufgefallen sind, sich zu melden. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-25800 erbeten.

(APA)