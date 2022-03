Kristoffersen gewinnt in Kranjska Gora

Der Norweger setzt sich im ersten Riesentorlauf in Slowenien durch, Marco Odermatt sichert sich die Gesamtwertung.

Der Norweger Henrik Kristoffersen hat am Samstag den Weltcup-Riesentorlauf der Männer in Kranjska Gora vor den Ex-Aequo-Zweiten Lucas Braathen (NOR) und Marco Odermatt (SUI/je +0,33 Sek.) gewonnen. Stefan Brennsteiner landete an der fünften Stelle (+0,77), Manuel Feller wurde Neunter (+1,51). Der zur Halbzeit führende Franzose Alexis Pinturault fiel auf Platz elf zurück. Odermatt steht damit vorzeitig als Disziplinsieger fest.

"Das ist jetzt eine sehr große Erleichterung, es ist wunderschön, zwei Rennen vor Schluss die Kugel schon sicher zu haben. Ich freue mich auf die letzten Rennen, da werde ich so locker wie schon lange nicht mehr fahren", sagte Odermatt im ORF-TV.

Im Gesamtweltcup hat der 24-Jährige 269 Zähler Vorsprung auf den Norweger Aleksander Aamodt Kilde, gratulieren lässt er sich fünf Rennen vor Schluss aber noch nicht. "Ich muss 300 Punkte Vorsprung haben, bevor ich mir gratulieren lasse, da fehlen noch ein paar", meinte Odermatt. Am Sonntag folgt in Kranjska Gora ein weiterer Riesentorlauf, dann stehen noch vier Rennen kommenden Woche beim Finale in Meribel/Courchevel auf dem Programm. Den Slalom fahren aber weder Odermatt noch Kilde.

Brennsteiner erreichte sein bestes Saisonergebnis. "Im ersten Lauf waren ein paar unsaubere Sachen dabei, im zweiten habe ich im flachen Mittelteil Fehler gemacht, das sollte man nicht. Aber ich bin zufrieden, wie es derzeit läuft", sagte der Salzburger. Feller verbesserte sich im Finale um einen Rang, Raphael Haaser fiel von 14 auf 17 zurück (+2,35).

Marco Schwarz hatte im ersten Lauf einen Stein erwischt und sich die Kante am Ski ruiniert, er verpasste als 33. ebenso den zweiten Durchgang wie Christian Borgnaes (37.), Patrick Feurstein (40.) und Dominik Raschner (49.). Thomas Dorner schied aus.

