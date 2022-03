Innenminister Karner: „Situation ist mit 2015 nicht vergleichbar"

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) über die Welle der Hilfsbereitschaft derzeit, die Unterschiede zur Flüchtlingskrise 2015 und seine Zeit im Kabinett mit Michael Kloibmüller.

Der Schriftsteller Kurt Palm kritisierte diese Woche die „Scheinheiligkeit und Doppelmoral“ der Regierenden, die Einteilung „in gute Flüchtlinge auf der einen Seite und schlechte Flüchtlinge auf der anderen“. Während die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine nun kein Problem darstelle, sei für bedeutend weniger Flüchtlinge aus dem Lager Moria auf Lesbos kein Platz gewesen. Wie sehen Sie das?

Gerhard Karner: Ich bin zunächst einmal der österreichischen Bevölkerung unglaublich dankbar für diese Welle der Hilfsbereitschaft. In den Städten und Gemeinden, in den Dörfern und bei den Sammlungen, man merkt diese unglaubliche Bereitschaft überall. Weil Menschen, in erster Linie Frauen und Kinder, auf der Flucht vor einem Krieg in Europa sind. Auch 2015 haben die Österreicher eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft gezeigt – und trotzdem ist die Situation von damals mit der heutigen in keiner Weise vergleichbar.

Warum nicht? Damals sind die Menschen auch vor dem Krieg, jenem in Syrien, geflohen.

Ja. Aber es waren 2015/2016 in vielen Fällen auch Menschen dabei, die von woanders herkamen und die Gelegenheit genutzt haben. Aus Afghanistan, aus dem Iran, aus Pakistan. In Afghanistan waren damals noch nicht die Taliban an der Macht. Daher hat damals gut die Hälfte der Afghanen einen positiven Asylbescheid bekommen, die andere Hälfte aber einen negativen. Es waren damals auch viele Menschen dabei, die aus – verständlichen – wirtschaftlichen Gründen einen Weg nach Europa gesucht haben.