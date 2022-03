Wo in Wien der Aperitivo gelebt wird

Auch hierzulande wird an immer mehr Adressen das Dolce Vita zelebriert.

Zugegeben, es ist Fastenzeit und insofern nicht gerade das beste Timing für Aperitif-Tipps. Aber gleichzeitig ist der Frühling im Anmarsch und die Sehnsucht nach einem guten Glas Aperitif auf einer sonnigen Terrasse nach dem Winter besonders groß. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude – und für all jene, die derzeit auf Alkohol verzichten: Eine alkoholfreie Alternative gehört mittlerweile in jeder Bar zum guten Ton.

Daher: Ein paar Tipps, wo auch in Wien die Aperitivo-Kultur gepflegt wird. In den letzten Jahren hat sich diesbezüglich nämlich einiges getan, ein Wunder eigentlich, dass das nicht schon viel früher passiert ist. Immerhin ist doch ein erfrischender Drink, gefolgt von ein paar unaufgefordert servierten Snacks, einer der Gründe, warum wir das italienische Dolce Vita so sehr lieben.