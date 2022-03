Australiens biblische Hochwasser

Drucken

Hauptbild • Auch in Windsor, einem Städtchen im Nordwesten von Sydney, wurden Straßen zu Flüssen und Boote zu tauglichen Mitteln der Fortbewegung. • AFP

Teile der Ostregion Australiens wurden in den vergangenen zwei Wochen von bisher ungekannten Überflutungen heimgesucht. Flüsse wurden zu Seen, Tausende Häuser überschwemmt, mindestens 22 Menschen starben. Jetzt räumt man auf, der Zusammenhalt ist groß – doch es wächst die Wut auf die Regierung.

Am Ende der Woche schien in Sydney also wieder die Sonne. Der blaue Himmel täuschte über das hinweg, was sich Anfang dieser Woche in der Fünf-Millionen-Stadt abgespielt hatte: Mehr als zwei Wochen hatte es am Stück geregnet. Viele ahnten, was kommen würde. Und es kam: als Sintflut.

Das Wettersystem hatte nämlich schon zuvor im Nordosten des Landes so viel Regen gebracht, dass Flüsse über die Ufer traten. Brisbane, Hauptstadt des Bundesstaates Queensland, bekam 80 Prozent der jährlichen Normalmenge an Regen innerhalb von nur drei Tagen ab. Mindestens 15.000 Häuser wurden überschwemmt, der Hafen musste geschlossen werden. Zuletzt war Queensland 2011 von ähnlichen Hochwassern heimgesucht worden. Kurz danach wurde die Kleinstadt Lismore (ca. 30.000 Einwohner) im Norden von New South Wales – in dem Staat liegt auch Sydney – großflächig zerstört. Der lokale Fluss erreichte zeitweise einen Wasserstand von über 14 Metern, mehr als zwei Meter höher als beim Höchststand 1954. Hunderte Menschen mussten fliehen, das Wasser stand bei den meisten Häusern bis zum Dach. Viele Menschen verloren ihr Hab und Gut. Es gab dramatische Rettungsaktionen: So wurde etwa eine 93-Jährige gerade noch aus ihrem Haus geholt, das so mit Wasser vollgelaufen war, dass sie darin trieb und nur noch zwanzig Zentimeter Abstand vom Kopf bis zur Decke hatte.