Wenn das Kind von Panzern spricht

Ohne Worte: In Moskau macht dich die Lage derzeit sprachlos, obwohl manch neues Wort dazukommt.

Unser Kind hat ein neues Wort gelernt. Ach, was freuten wir uns stets, wenn es neue Töne in den Mund nahm, herumdrehte und nicht selten etwas rauskam, was uns zum Lachen brachte. Das jetzige neue Wort bringt uns nicht zum Lachen. Es bleibt im Hals stecken. „Panzer“, sagt das Kind. Nein, auf Russisch: „Tanki“. „Wie sehen eigentlich die Tanki aus, die in der Ukraine sind? Und wie kann Putin die Tanki steuern, wenn er im Kreml sitzt?“ Stille.

Moskau ist derzeit tatsächlich still. Obwohl die Straßen voller Autos und Menschen sind, sich Karussells zu sowjetischer Musik drehen und die Schaufeln der Schneeräumer über vereiste Wege schrappen. Es ist eine surreale Welt ohne Worte. Denn die Worte fehlen für das, was in dieser Stadt, in diesem Land passiert. Und im Nachbarland umso mehr. Für das Gefühl, die Zukunft verloren zu haben, haben die Menschen kaum Worte. Sie fehlen ihnen auch für die Tränen, die Hilflosigkeit, die Scham, die Wut, den Trotz. Manche empfinden auch Stolz. Nur worauf, können sie nicht erklären.

Der Kreml fand schnell Worte für das, was er in die Köpfe der Menschen zwingen will. Er befahl, dass die Menschen sich nur dieser Worte zu bedienen haben. Wenn nicht, droht Strafe. Harte Strafe. Ohnehin baut er nur noch auf Strafen. Und aufs Verstummen. „Militärische Spezialoperation“ sollen die Leute sagen, schreiben, ja denken. Die Ukraine überfallen habe Russland doch nicht, betont selbst der Außenminister, als müsse er sich der Parallelrealität vergewissern, die der Kreml erzeugt und an die der Kreml glaubt. Die Menschen sagen „die Ereignisse“, „das da in der Ukraine“, „du weißt schon“. Unser Kind sagt „Tanki“ und lässt uns wortlos zurück.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.03.2022)