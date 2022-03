Lachen gehört zur Trauer

Trauer kann verschiedenste Formen annehmen. Hauptsache, wir reden darüber, meinen Susann Brückner und Caroline Kraft – ob im Podcast oder in einem Buch.

Wir werden alle, alle sterben! Die Erde wird sich auch ohne uns weiterdrehen!“ Der Einstieg mit einem Song der Berliner Band Peer ist schon einmal ein ziemlich fröhlicher. Wenn dann auch noch als Begrüßung „Hallo, liebe Sterbliche da draußen“ kommt, ist klar, dass hier nicht trübseliger Ernst die Grundstimmung vorgibt. „Humor ist auch eine Strategie, um das alles erträglicher zu machen“, meint Susann Brückner. „Das alles“ ist etwas, über das man eigentlich nicht so gern spricht. „endlich. Wir reden über den Tod“, ist der Name des Podcasts, in dem es trotzdem gemacht wird.

Begonnen hat es damit, dass die beiden Betreiberinnen einfach selbst damit angefangen haben. Als Caroline Krafts Exfreund, mit dem sie immer noch viel verband, Suizid beging, fiel sie in ein tiefes Loch. Ein Lichtblick war Brückner, mit der sie damals zusammenarbeitete – die schrieb der Kollegin: „Wenn du mit jemandem darüber sprechen willst, ich habe Erfahrung mit dem Thema.“ Sie hatte ihren Vater und ihren Bruder verloren – ebenfalls durch Suizid. „Dann sind wir in der Kneipe gesessen“, meint Kraft, „und ich hatte das erste Mal das Gefühl, ich kann normal darüber sprechen.“