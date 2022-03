Kunst, Popkultur oder Propaganda? Die Krux mit Russlands Kino

Drucken

Hauptbild • Sergei Bodrow spielt im russischen Kultfilm „Brat“ einen jungen Ex-Soldaten, der mit Gewalt für Recht und Ordnung sorgt.

Ukrainische Regisseure fordern einen Boykott der russischen Filmindustrie. Das Gros der Filmemacher dort hat sich unter Putin politisch nicht positioniert – und spielte so dem Regime zu.

Es war nur eine Frage der Zeit: Am 1. März veröffentlichten auch die Filmfestspiele von Cannes eine Stellungnahme zum Krieg in der Ukraine. Solang dieser nicht zu einem Ende käme, das die Ukrainer zufriedenstellt, hieß es darin, würde man keine offiziellen Delegationen Russlands mehr beim Festival willkommen heißen. Und auch keine Gäste mehr dulden, die Verbindungen zur russischen Regierung haben.

So deutlich diese Abgrenzung sein mag, so sehr ruft sie die Präsenz in Erinnerung, die Russland in den vergangenen Jahren beim wichtigsten Filmfest Europas etablieren konnte. Während sich der Wettbewerb mit kritischen oder dissidentischen Werken von Andrei Swjaginzew und Kirill Serebrennikow schmückte, warben auf dem „Marché du film“ Kriegsepen und Animationsfilme um Käufer und Financiers – und die staatliche Filmvermarktungsinstanz Roskino um Koproduktionen. Mit Erfolg: Juho Kuosmanens „Abteil Nr. 6“, ein romantisches Roadmovie über die Begegnung zwischen einer finnischen Studentin und einem russischen Bergarbeiter, gewann 2021 ex aequo den Großen Preis der Jury – laut einer Roskino-Aussendung eine von Russlands „Haupterrungenschaften“ beim vergangenen Cannes-Jahrgang. Im April läuft Kuosmanens Film, der von Finnland, Estland, Deutschland und Russland kofinanziert wurde, auch in Österreich an.