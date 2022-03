Ukraine: Volkskunst der starken Frauen in Gefahr

Drucken

Hauptbild • Mitten im Kriegsgebiet: Das Haus der Polina Raiko, die erst mit 69 Jahren, nach dem Tod ihrer Familie, zu malen begann – Traumaarbeit an allen Wänden, von oben bis unten. • Semen Khramtsov/Polina Raiko Charity Foundation

Die von starken Frauen geprägte ukrainische Volkskunst wurde zuletzt von jungen feministischen Künstlerinnen wiederentdeckt. Jetzt ist dieses kulturelle Erbe, die Werke von Maria Prymachenko und Polina Raiko, in akuter Gefahr.

Eine wilde Horde hat das lokale Museum in Ivankiv niedergebrannt, wo auch geniale Werke von Maria Prymachenko untergebracht waren. Der Verlust ist unmessbar“: Das twitterte die ukrainische Dirigentin Oksana Lyniv, bis 2020 Chefdirigentin der Grazer Oper, jetzt Generalmusikdirektorin in Bologna, an einem der ersten Kriegstage. Dazu postete sie einige wunderhübsche, farbenfrohe Bilder: ein Pferd, das auf Hinterfüßen stehend Geige spielt, eine Art Schaf, das mit seinem dicken roten Körper und blauer Mähne fast den ganzen gelben Bildraum ausfüllt. Das erinnerte an Johannes Grügers Illustrationen zum berühmten Kinderbuch „Sternenmühle“ von Christine Busta.

Doch nicht die Wiener Dichterin sah man auf dem schwarz-weißen Porträtfoto zwischen den so unbeschwert wirkenden Motiven. Auch nicht irgendeinen der Künstler aus der Gugginger Psychiatrie – denn an „Art brut“ können diese Bilder nämlich genauso erinnern. Sondern eine resolute Dame in folkloristisch geblümter Bluse mit weißem Kopftuch. Wer bitte ist das?