Die Liebe im Krieg – und danach

Die Poetry-Slammerin Elvira Sastre gilt als Popstar der spanischen Literatur. Ihr erster Roman, „Die Tage ohne dich“, verschränkt den Bürgerkrieg mit Leidenschaften im Hier und Jetzt.

Die Kunst misst den kollektiven Puls eines Landes und legt frei, was eine Nation umtreibt. In Spanien ist das gerade offensichtlich: die emotionalen Auswirkungen des Bürgerkriegs auf die Enkel-Generation. Zwei Künstler nahmen sich fast zeitgleich des Themas an: zum einen der Altmeister des spanischen Films, Pedro Almodovar, mit „Parallele Mütter“ (derzeit in den österreichischen Kinos), zum anderen der Jungstar der literarischen Szene, die Poetry-Slammerin Elvira Sastre. Ihr erster Roman „Die Tage ohne dich“ begeisterte in Spanien Kritik und Publikum.

Elvira Sastre (Jahrgang 1992) hat das Gedicht in Spanien hip gemacht und füllt mit ihren Lesungen Konzertsäle. In „Die Tage ohne dich“ erzählt sie in alternierenden Kapiteln die Geschichte des jungen Bildhauers Gael und seiner Großmutter Dora. Die beiden verbindet nicht nur ein enges emotionales Band, sie haben auch jeweils eine große Liebe erlebt, die (zumindest auf den ersten Blick) unglücklich endete: Gael zu Marta, Dora zu ihrem ermordeten Mann, ebenfalls Gael.