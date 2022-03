Sammeln mit Spaßfaktor

Parallel zur Pariser Messe Rétromobile versteigert Artcurial über 170 Fahrzeuge, darunter eine Ferrari-Sammlung und ein James-Bond-Auto.

Zum Angebot der eigentlich auf Kunst und Antiquitäten spezialisierten internationalen Auktionshäuser zählen längst auch Sparten wie Oldtimer, Wein und wertvolle Spirituosen. Was Automobile betrifft, gehört das französische Haus Artcurial zu den internationalen Marktführern. Und wer einen guten Ruf hat und hohe Preise erzielt, der kommt an echte Gustostücke.

So konnte besagtes Auktionshaus eine exklusive Sammlung von Ferraris akquirieren, die parallel zur renommierten Pariser Messe Rétromobile am 18. März versteigert werden. Es handelt sich dabei um die Sammlung von Maitre Étienne Léandri, Strafverteidiger bei der Anwaltskammer von Monaco. Er hegte eine lebenslange Leidenschaft für die Marke Ferrari. In der Branche war er sogar als „Ferrari-Anwalt“ bekannt und unterhielt ein freundschaftliches Verhältnis zu Gabriel Cavallari, seines Zeichens Eigentümer von Monaco Motors, dem offiziellen Ferrari-Händler Monte Carlos.