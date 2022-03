„Die Nachbarschaftshilfe ist eine Art Meistererzählung“

Wie gut ist Österreich diesmal auf Flüchtlinge vorbereitet? Wie klappt das Zusammenspiel Bund/Länder? Inwiefern wird der Krieg in der Ukraine die Asyl-Linie verändern? Und wie lang wird die Hilfsbereitschaft anhalten? Eine kleine Vermessung des rot-weiß-roten Status quo.

Woran erkennt man, dass eine Krise erst am Anfang ist? Daran, dass keiner auf den anderen mit dem Finger zeigt. Bund, Länder, NGOs: Alle laufen atemlos den Ereignissen hinterher. Alle reden über Bemühen und Hilfsbereitschaft. Und nur sehr leise über Kritik. Trotzdem stellt sich die Frage: Wie gut ist Österreich auf die Flüchtenden aus der Ukraine vorbereitet? Jetzt und demnächst? Wie läuft die Debatte?

Bund/Länder

Österreich ist spät dran. Mit Samstag gilt die Verordnung, die die Massenzustrom-Richtlinie der EU umsetzt. Sie schafft einen Aufenthaltstitel, der Ukrainern (und in der Ukraine Schutzberechtigten) zunächst für ein Jahr Zugang zu Arbeitsmarkt und medizinischer Versorgung gewährt. Andere EU-Mitgliedstaaten waren damit schneller. Jetzt könnte man fragen: Spielen ein paar Tage eine Rolle? Ja. Nämlich wenn die Verordnung Voraussetzung für Registrierung (Bundessache) ist und diese wiederum Voraussetzung für die Aufnahme in die Grundversorgung. Zwar führten die Länder „Vorregistrierungen“ durch, doch es kam dennoch zu Verzögerungen und Missverständnissen. Finanziell steht auf der Habenseite, dass der Tagsatz in der Grundversorgung (eine langjährige Länderforderung) erhöht wurde. Offen ist noch, wie viel der Bund für die Not-/Transit-Quartiere, die die Länder nun rasch anmieten mussten, zahlen wird.