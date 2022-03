Anne Hathaway: "Letztlich sind wir alle gleich"

Man müsse achtsam damit umgehen, wie wir Sprache gebrauchen und welche Gedanken wir hegen, sagt Anne Hathaway. Im Interview mit der „Presse am Sonntag“ spricht die Schauspielerin auch über ihre anfängliche Skepsis, für die Serie „We Crashed“ zuzusagen.

Oscar-Gewinnerin Anne Hathaway kehrt nach Jahren in großen Kinospektakeln auf den kleinen Bildschirm zurück. Immerhin ist die US-amerikanische Schauspielerin in einem hochkarätigen Projekt zu sehen: In der Miniserie „We Crashed“ (ab 18. März auf Apple TV+), die sich einer aufsehenerregenden Geschichte widmet – dem Höhenflug und Absturz des Start-ups We Work.

Die wahre Geschichte von „We Crashed“ handelt vom Aufstieg und Fall eines Überfliegerunternehmerpaars. Genießen Sie es, eine Figur, die die Bodenhaftung verliert, zu porträtieren?

Anne Hathaway: Ich muss zunächst betonen: Ich wollte niemanden erniedrigen. Weil ich die Medienberichterstattung über das Paar gelesen hatte, war ich erst einmal sehr skeptisch, denn ich hatte keine Lust, über diese Person zu richten. So eine Art Mensch bin ich nicht. Dann erklärten mir aber die Urheber der Serie, dass sie das Paar als menschliche Wesen zeigen wollten – und jegliche Vorurteile. Und damit verflogen all meine Vorbehalte.