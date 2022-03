Neutral unterhaltsam

Oder: Warum auch Ersatzkaisern kein Zacken aus der Krone fällt, wenn sie irren.

Auch am Ende der zweiten vollen Kriegswoche in der Ukraine behält Österreichs Politik ihren verlässlichen Kurs bei. Wie es sich für ein neutrales Land gehört, vermeidet man in den Konflikt einzugreifen, sondern sorgt für das Darumherum, setzt also auf Ablenkung und Unterhaltung. Man schafft zum Beispiel die Impfpflicht an dem Tag wieder ab, als die Zahl der Neu-Infizierten so hoch ist wie noch nie in dieser Pandemie (nur zur Erinnerung: Vor einem Jahr hatten wir Sieben-Tages-Inzidenzen bei 250, nun sprechen wir von einem Wert über 3000) und die Impfquote stetig abnimmt.

Vom Totimpfstoff, der vielen Impfgegnern als Totschlagargument gedient hat, sind übrigens Millionen Dosen bestellt, knapp über 600 Personen haben sich österreichweit in der ersten Woche mit dem ersehnten Vakzin impfen lassen. Die Ampelkommission, der das auch nicht ganz geheuer ist und die deshalb offenbar die Wiedereinführung gerade abgeschaffter Maßnahmen für richtig hält, muss sich mit dem Gesundheitsministerium über das richtige Wording herumstreiten. Wiedereinführung soll man nach dem Willen des Ministeriums nicht sagen (man könnte auch in Österreich Gesetze einführen, wie man etwas benennen darf), weil das der Bevölkerung das Vertrauen in die Politik nehmen würde. So viel zum Thema Unterhaltung.