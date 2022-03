Büchereien der Stadt Wien: Der neue Herr der Bücher

Der neue Leiter der Büchereien der Stadt Wien, Bernhard Pöckl, in der Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz.

Bernhard Pöckl will als neuer Leiter die Büchereien der Stadt Wien als konsumfreie Treffpunkte etablieren. Und ihre Öffnungszeiten dank Open-Library-Konzept ausweiten.

Er war schon Busfahrer und hat den – heute fast schon vergessenen – Bücherbus in die Außenbezirke gebracht. Er saß auch schon in der Verwaltung, hat Mahnungen verschickt, auch einige Zweigstellen – und seit 2020 die Hauptbücherei am Gürtel – geleitet.

Nun ist Bernhard Pöckl Leiter aller Büchereien der Stadt Wien mit ihren rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 38 Zweigstellen und etwa 1,4 Millionen Medien: Der Großteil freilich sind Bücher, es gibt aber neben CDs und DVDs etwa auch Schallplatten und an zwei Standorten eine Bücherei der Dinge, in der man sich Bongo-Trommeln oder einen Akkuschrauber ausborgen kann.