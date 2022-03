Klippenspringen: Im freien Fall zum Genuss

Drucken

Hauptbild • Ob Naturidyll oder Stadtkulisse: Rhiannan Iffland ist immer auf der Suche nach spektakulären Locations. • (c) Getty Images (Handout)

Seit 2016 dominiert Rhiannan Iffland die Klippenspringer-Szene. Die Angst nimmt die Australierin, 30, zu jedem Sprung mit, den harten Aufprall für den einzigartigen Moment in Kauf.

Es war nicht so, als ob die Höhe Rhiannan Iffland nie etwas angehabt hätte. An den ersten Sprung selbst erinnert sie sich zwar nicht mehr ganz genau, wohl aber an die Momente davor. Mit drei Freunden hatte die Australierin damals im Schwimmbad das Brett in fünf Meter Höhe ins Auge gefasst, den Mut dafür aber brachte zunächst keiner so ganz mit. Am Ende entschied also Schere, Stein, Papier über die Reihenfolge, sich zu überwinden – und damit tauchte Iffland in eine Welt ein, die sie bis heute fasziniert. „Das Gefühl ist ziemlich dasselbe geblieben: Diese absolute Stille, wenn du in das Wasser eintauchst. Das ist einzigartig und lässt mich nach immer mehr davon streben“, erzählt sie.

Inzwischen ist sie zur weltbesten Klippenspringerin aufgestiegen, seit ihrer Premiere 2016 (es war zugleich der erste Wettkampfsieg einer Debütantin) hat sie die Red Bull Cliff Diving Series jedes Mal gewonnen.