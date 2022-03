Mit Klonen Arten retten?

Kopien längst gestorbener Artgenossen sollen frische Gene in bedrohte Populationen bringen. Den Auftakt macht der Schwarzfußiltis.

Kurz vor Weihnachten gab es in einem Naturschutzzentrum nahe Fort Collins, Colorado, bei einer Geburtstagsparty eine ganz besondere Torte, sie bestand aus Kadavern von Mäusen und Präriehunden. Für das gerade ein Jahr alt gewordene Geburtstagskind war das eine Delikatesse: Es hieß Elizabeth Ann und war ein Weibchen einer vom Aussterben bedrohten Art, der des Schwarzfußiltis (Mustela nigripes). Und: Es war und ist das erste geklonte Säugetier einer nicht domestizierten Art, das das Alter der sexuellen Reife erreicht hat und bald frische Gene in die bedrohte Wildpopulation bringen soll (Science 375, S. 134). Die galt Ende der 70er-Jahre als ausgestorben, dann fanden sich doch einige Individuen. Man hat sie in einem Aufzuchtprogramm vermehrt, heute gibt es in der freien Natur um die 500. Aber sie alle stammen von ganzen sieben Gründervätern, entsprechend hoch ist die Inzucht, entsprechend eng der Genpool.

Nun soll avancierte Gentechnik mit Klonen helfen. Dass man das bei Säugetieren überhaupt kann – genetisch identische Kopien herstellen –, galt lange als unmöglich, selbst in der Fachwelt wurden die Augen groß, als es 1996 mit Dolly, dem Schaf, erstmals gelang: Man hatte der Körperzelle eines Schafs den Kern mit seiner DNA entnommen und ihn in die Eizelle eines anderen Schafs transferiert, deren Kern entnommen worden war. Dritte Schafe trugen die Konstrukte als Leihmütter aus, unter Hunderten Versuchen gelang einer, aber der so gut, dass Dolly selbst sich später auf ganz natürlichem Weg vermehren konnte.