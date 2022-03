Sauna brannte: 150 Hotelgäste evakuiert

Hotel in Bad Häring wurde wegen der extrem starken Rauchentwicklung behördlich gesperrt.

Ein Brand in einem Hotel in Bad Häring (Bezirk Kufstein) in der Nacht auf Sonntag hat dazu geführt, dass alle 150 Hotelgäste evakuiert werden mussten. Das Feuer war gegen 0.45 Uhr im Saunabereich ausgebrochen, berichtete die Polizei. Wie es dazu kam, sei aber noch unklar, hieß es. Gegen 2.15 Uhr konnte "Brand Aus" gegeben werden.

Das Hotel wurde wegen der extrem starken Rauchentwicklung behördlich gesperrt. Die Hotelgäste wurden in der Kuranstalt in der Nähe untergebracht.

(APA)