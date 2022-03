Österreich entsendet Krisenteam in die Republik Moldau

Hauptaufgabe des unter der Leitung des Außenministerium stehenden Teams ist die Unterstützung der Österreichischen Botschaft bei der Krisenbewältigung.

Österreich entsendet ein Krisenteam in die Republik Moldau. Aufgrund des anhaltenden russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und den massiven Auswirkungen der damit verbundenen humanitären Not auf die Nachbarstaaten entsende man fünf Experten des Außenministeriums, des Einsatzkommandos der Cobra und des Jagdkommandos. Das Team werde voraussichtlich am Mittwoch in Chisinau eintreffen, teilte das Außenministerium am Sonntag mit.

"Als Nachbarland der Ukraine ist die Republik Moldau nicht nur mit einem massiven Zustrom von Flüchtlingen konfrontiert, sie leidet gleichzeitig unter der COVID-Pandemie, den dramatisch steigenden Energiekosten und der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Bedrohung im Bereich der regionalen Sicherheit", betonte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP).

"Die Lage in der Ukraine hat sich deutlich zugespitzt. Und auch die Nachbarländer leiden unter den Folgen des sinnlosen Angriffskrieges", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). "Diese interministeriellen Teams haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten bei vielen Krisensituationen im Ausland bestens bewährt und vor Ort schwierige Aufgaben erfolgreich gemeistert", erklärte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Hauptaufgabe des unter der Leitung des Außenministerium stehenden Teams sei die Unterstützung der Österreichischen Botschaft bei der Krisenbewältigung in Bezug auf Logistik und die Verbesserung des Lagebilds. Zudem werde das Team bei der konsularischen Betreuung von Österreichern vor Ort sowie bei der Lieferung humanitärer Hilfe unterstützen.

Bereits am 20. Februar 2022 hatte die Regierung ein Krisenunterstützungsteam in die Ukraine entsandt. Das Team an der Außenstelle der Botschaft Kiew in Ushgorod sei auch weiterhin rund um die Uhr erreichbar und unterstützt die noch im Kriegsgebiet verbliebenen Österreicher bestmöglich im individuellen Kontakt.

(APA)