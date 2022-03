Zwei Wanderer aus nächtlicher Notlage im Rax-Gebiet gerettet

Bergrettung war mehr als sechs Stunden zu Fuß im Einsatz, um zwei Wanderern zu helfen.

Ein 54-jähriger und ein 57-jähriger Mann sind am Samstagabend auf dem Gahns (Rax-Schneeberg-Gruppe, Bezirk Neunkirchen) in Bergnot geraten. Sie waren bei der Begehung des Reichenauer Rundwanderweges im Bereich des Markgrabens vom Weg abgekommen und in steiles, felsiges Gelände geraten, berichtete die Bergrettung Reichenau. Ein Polizeihubschrauber ortete die mit Wanderschuhen und Stirnlampen ausgestatteten Wanderer mittels Wärmebildkamera.

Mehrere Mannschaften der Bergrettung Reichenau rückten um 18.30 Uhr aus und fanden die Männer in stark absturzgefährdetem Gelände. Da ein Abstieg von dort nicht möglich war, wurden sie mit Seilen gesichert auf das Plateau des Gahns gebracht. Von dort folgte der Abstieg zu Fuß, da die Wege aufgrund der Schneelage nicht befahrbar waren. Gegen 1.00 Uhr früh erreichten die Retter mit den unverletzten, aber völlig erschöpften Wanderern das Einsatzfahrzeug im Bereich der Bodenwiese.

(APA)