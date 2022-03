Energielenkung - wenn Gas und Geld ausgehen

Anders als bei Öl gibt es bei Gas keine Entschädigungen für Lenkungsmaßnahmen: Verfassungswidrig?

Wien. Nicht nur österreichische Haushalte, sondern gerade auch die Industrie benötigt Erdgas. Umso härter treffen die durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Versorgungsengpässe Unternehmen im In- und Ausland. In Österreich ist bereits ein Notfallplan von Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler in Kraft, der je nach Krisenstufe unterschiedliche Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung enthält. Sollte es tatsächlich zu einer Versorgungskrise kommen, gelangen die Bestimmungen des Energielenkungsgesetzes 2012 (EnLG) zur Anwendung. Die darin normierten Wirtschaftslenkungsmaßnahmen dürfen nur ergriffen werden, wenn dies zur Abwendung einer „unmittelbaren drohenden Störung“ oder „zur Behebung einer bereits eingetretenen Störung der Energieversorgung Österreichs“ notwendig ist. Die Störung darf keine saisonale Knappheit darstellen und muss außerdem durch marktkonforme Maßnahmen nicht mehr behoben werden können.