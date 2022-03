Hohes Durchschnittstempo kann nicht über manch großen Verzug hinwegtäuschen.

Wien. Der Wiener Anwalt Martin Maxl wartet seit Juni 2020 auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH). Sein Klient, ein Iraner, der zuerst von einer anderen Kanzlei vertreten wurde, hatte in Wien eine Wohnung kaufen wollen; die – laut Maxl einfach zu lösende – Frage, ob der Vorgang mit dem iranisch-österreichischen Freundschaftsvertrag vereinbar ist, harrt ihrer Beantwortung durch das Höchstgericht. „Wir sind keine Bittsteller“, sagt Maxl. „Wir wünschen uns bloß eine Entscheidung – in welche Richtung immer – in einer akzeptablen Zeit.“