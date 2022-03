Wie lang steigt der Australische Dollar?

Der Rohstoffboom hat die Konjunktur und damit auch Australiens Währung beflügelt. Deutsche-Bank-Experten warnen aber vor allzu viel Euphorie. Was kann man als Anleger tun?

Wien. Der Ukraine-Konflikt hinterlässt immer tiefere Spuren an den Börsen. Auch der Devisenmarkt bleibt wenig verschont, wie allein die Kursrücksetzer beim Euro zeigen. Die Entwicklung wird freilich mit der engen wirtschaftlichen Nähe zu Russland begründet. So rutschte der Euro in den vergangenen Wochen zum Dollar kräftig ab und notierte Anfang März erstmals seit Jahren wieder unter der Marke von 1,10 Dollar. Einzig die jüngste Sitzung der EZB am 10. März sorgte für ein klein wenig Gegenwind.

Dabei hatte bereits vor der Ukraine-Krise die divergente Notenbankpolitik zu den USA den Euro belastet. Denn jenseits des Atlantiks dürfte die ultralockere Geldpolitik rascher beendet werden, die Zinsen weitaus kräftiger angehoben werden. Damit wird auch eine Dollaranlage umso attraktiver.