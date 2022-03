Finanzinvestoren kauften Firmen für 1,1 Billionen Dollar

2021 markiert einen neuen Rekord. Mehr denn je wird das Augenmerk auf börsenotierte Firmen gerichtet.

München. Finanzinvestoren haben im vergangenen Jahr einer Studie zufolge erstmals mehr als eine Billion Dollar für Unternehmenskäufe ausgegeben. Ihre Investitionen in Übernahmen hätten sich im Vergleich zum Coronajahr 2020 auf 1,12 Billionen Dollar fast verdoppelt und das bisherige Rekordjahr 2006 um gut 300 Milliarden Dollar übertroffen, teilte die Unternehmensberatung Bain & Company am Montag mit. Der Zuwachs sei zumindest zum Teil den steigenden Bewertungen der Firmen geschuldet. „Der Anlagedruck ist stärker denn je“, sagte der für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständige Bain-Manager Alexander Schmitz. „Damit wächst das Interesse an großen Transaktionen.“

Dabei richteten die Finanzinvestoren ihr Augenmerk mehr denn je auf börsenotierte Firmen. Für Übernahmen gelisteter Unternehmen – im Fachjargon „public to private“ genannt – gaben sie allein 469 Milliarden Dollar aus, 57 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die größte Transaktion dabei war der US-Antivirensoftware-Konzern McAfee, den sich ein Konsortium unter Führung von Advent 14 Milliarden Dollar kosten ließ.

Gewinndruck treibt die Preise

Ende 2021 verfügte die Branche über 3,4 Billionen Dollar, die sie noch nicht investieren konnte, 300 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor. Zugleich warben Private-Equity-Firmen 2021 mit 1,2 Billionen Dollar so viel frisches Geld ein wie nie. Doch die Finanzinvestoren müssen das Geld, das Anleger wie Pensionskassen und Versicherer in ihre in der Regel auf zehn Jahre angelegten geschlossenen Fonds stecken, so gewinnbringend wie möglich anlegen. Das treibt die Preise.

Im Schnitt kauften die Private-Equity-Gesellschaften Firmen in Europa und den USA für das Zwölffache des operativen Gewinns (Ebitda). Das trieb auch die Verkaufspreise in die Höhe.

