Koordinator für Flüchtlinge

Eine Stabsstelle im Kanzleramt soll die Hilfsangebote für Vertriebene koordinieren.

Wien. Die Bundesregierung hat Michael Takács als Flüchtlingskoordinator bestellt. Takács, der zuletzt als stellvertretender Kabinettschef von Innenminister Gerhard Karner tätig gewesen ist, hat Erfahrung auf dem Gebiet. Von August 2015 bis September 2016 war er Mitarbeiter des damaligen Flüchtlingskoordinators Christian Konrad.

Aufgabe von Takács wird es sein, die bestehenden Hilfsangebote zu koordinieren und den Ministerien, Bundesländern und NGOs zur Seite zu stehen, wenn es weitere Maßnahmen und Unterstützung braucht. Zudem soll der Flüchtlingskoordinator den Mitgliedern der Bundesregierung bzw. an das Krisenkabinett Bericht erstatten.

Bis dato sind 29.500 kostenlose Quartiere und Übernachtungsmöglichkeiten für Flüchtlinge aus der Ukraine angeboten worden. Zudem wurden mittlerweile vier Bundesbetreuungseinrichtungen eingerichtet. Pro Tag werden rund 400 bis 500 Flüchtlinge in diesen Quartieren untergebracht und in Zusammenarbeit mit den Bundesländern zeitnah in Landesquartiere und in längerfristige Unterkünfte weitervermittelt. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2022)