ÖVP verliert Schwaz an SPÖ

Victoria Weber setzt sich gegen Hans Lintner durch. Krumschnabel bleibt Bürgermeister in Kufstein.

Innsbruck. Bei den Bürgermeisterstichwahlen am Sonntag in Tirol hat die ÖVP die Bezirkshauptstadt Schwaz überraschend an Victoria Weber von der SPÖ-Liste Team Zukunft verloren. Langzeitstadtchef Hans Lintner kam auf 41,50 Prozent, Weber auf 58,50 Prozent – beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen war sie mit 31,90 Prozent noch deutlich hinter Lintner (38,20 Prozent) gelandet.

In Imst hingegen setzte sich der amtierende Bürgermeister und ÖVP-LAbg. Stefan Weirather mit 65,55 Prozent gegen Andrea Jäger (IFI – Initiative für Imst, Liste Andrea Jäger) durch. Sie erhielt 34,45 Prozent der Stimmen. In Kufstein, der nach Innsbruck zweitgrößten Stadt des Landes, behauptete sich der parteifreie Amtsinhaber Martin Krumschnabel mit 69,45 Prozent gegen Birgit Obermüller (30,55 Prozent) von den Neos.

Die Stichwahlen waren in jenen Gemeinden notwendig geworden, in denen keiner der Kandidaten in der Direktwahl die 50-Prozent-Hürde übersprang bzw. auf eine absolute Mehrheit kam. Am Montag geht dann schon die Angelobung aller 273 neu gewählter Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in der Innsbrucker Hofburg über die Bühne. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2022)