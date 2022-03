Die Königsklasse des Täuschens

Die Kräfteverhältnisse vor dem Saisonauftakt sind auch wegen des neuen Reglements ziemlich unklar. Mercedes wähnt sich weit zurück, wieder ins Rampenlicht gefahren ist Ferrari.

Sakhir. Lewis Hamilton ließ aufhorchen. „Im Moment glaube ich nicht, dass wir um Siege kämpfen werden“, fasste der Formel-1-Rekordweltmeister seine Testeindrücke zusammen. Sein Mercedes-Team spulte mit 384 Übungsrunden die meisten in Bahrain ab, doch die Eindrücke waren durchwachsen. „Dass wir nicht die Schnellsten sind, ist sicher jedem klar“, meinte Hamilton vor dem Saisonauftakt am Wochenende (Rennen Sonntag, 16 Uhr MESZ, live, ORF1, Sky) in Bahrain. Einer Saison, in der er als erster Fahrer zum achten Mal Weltmeister werden kann. Doch der 37-Jährige sagt: „Mir wurde gesagt, dass wir eine beträchtliche Menge Geschwindigkeit finden müssen. Es sieht nicht so gut aus.“

Weltmeister und Red-Bull-Star Max Verstappen, im Vorjahr in einem umstrittenen Saisonfinale der Sieger im WM-Duell mit Hamilton, nahm der Mercedes-Box die zur Schau gestellte Besorgnis nicht ab. „Das waren sie vergangenes Jahr auch, und sie waren am ersten Rennwochenende trotzdem sehr stark“, erklärte Verstappen. Weil Hamilton im Vorjahr tatsächlich den Saisonauftakt gewonnen hatte, meinte auch Ferrari-Pilot Carlos Sainz: „Das ist doch typisch Mercedes. Sie reden die anderen stark, dann kommen sie zum ersten Rennen und blasen alle anderen weg.“