Ilja und Emilia Kabakov: "Wie man lebt, kann man wählen"

Ilja und Emilia Kabakov, geboren in der Ukraine, sind die international berühmtesten Vertreter einer russischen Avantgarde. „Die Presse“ erreichte sie in New York.

Das Zimmer ist mit sowjetischen Propagandaplakaten austapeziert. In der Zimmerdecke aber prangt ein Loch, aus dem Bett ist ein Katapult gebastelt worden. Nur ein Paar Schuhe erinnern noch an jemanden, er scheint entflohen. „Der Mann, der aus seinem Zimmer ins Weltall flog“, heißt diese Installation. Ilja Kabakov hat sie 1982–84 heimlich in Moskau ersonnen, in ihr vorweggenommen, was er wenige Jahre später tun würde: Seine Heimat verlassen, in der er nur im Untergrund als freier Künstler arbeiten konnte. Offiziell war er Kinderbuchillustrator, eine Tradition der Verweigerung in Russland.

1987/88 aber folgte er der Einladung als Artist in Residence nach Graz, wo Peter Pakesch den Kunstverein leitete. Und kehrte nicht mehr zurück. Seither lebt der international renommierteste Vertreter der russischen Konzeptkunst, Urvater der raumgreifenden Installation, die man heute „immersiv“ nennt, in New York, gemeinsam mit seiner (auch künstlerischen) Partnerin Emilia.