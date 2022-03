Firmen prüfen Alternativen zu Erdgas

Die steigenden Preise für Erdgas setzen heimische Unternehmen teilweise massiv unter Druck. Manche wollen Alternativen suchen.

Wien. RHI Magnesita schaut sich wegen der hohen Gaspreise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine nach Alternativen zu Erdgas um. „Wir sehen derzeit keine Einschränkung unserer Gasversorgung. Im Moment prüfen wir jedoch weitere Möglichkeiten einer alternativen Energieversorgung“, erklärte eine Sprecherin des Feuerfestkonzerns. Eine Umrüstung dauert rund ein Jahr und sei „mit erheblichen Investitionen verbunden“.

RHI Magnesita ist stark von Erdgas abhängig. 75 Prozent der Energie für die Produktionsstandorte kommt vom Gas. In Österreich beträgt der Jahres-Energiebedarf des Konzerns rund eine Terawattstunde. Das ist ungefähr so viel wie hunderttausend Haushalte, die mit Gas heizen. Ein Ausfall der Gasversorgung bei RHI würde eine Kettenreaktion in der Industrie auslösen, weil die Produkte die Basis für die Stahl-, Zement-, Glas- und Kupferindustrie sind.

Ebenfalls sehr viel Gas braucht die OMV-Tochter Borealis. Wie viel genau, will das Unternehmen nicht sagen. „Borealis beobachtet die Situation auf dem Rohstoff- und Energiemarkt genau und unternimmt alle notwendigen Schritte, um sicherzustellen, dass die Lieferungen von Produkten an unsere Kunden in voller Übereinstimmung mit den anwendbaren US-, UK- und EU-Sanktionen und allen anderen Gesetzen erfolgen. Wir bewerten derzeit unsere Beschaffungsoptionen neu, um angemessene und stabile Beschaffungsoptionen sicherzustellen“, so eine Sprecherin.

40 Prozent an Industrie

Insgesamt verbrauchte die österreichische Chemieindustrie inklusive der Petrochemie 2020 rund 5,1 Terawattstunden Gas. Die Düngemittelsparte der Borealis, in der unter hohem Gaseinsatz Stickstoffdünger für die Landwirtschaft erzeugt wird, sollte an Euro-Chem des russischen Oligarchen Andrey Melnichenko verkauft werden, der Verkauf wurde infolge des Kriegs aber gestoppt.

Welche Industrieanlagen hohen Energiebedarf haben, lässt sich zum Teil auch am CO 2 -Ausstoß ablesen, der an das Umweltbundesamt gemeldet werden muss. Hohen Energiebedarf hat beispielsweise die Papierindustrie. Allerdings ist die Gas-Abhängigkeit von Werk zu Werk sehr unterschiedlich, weil Papierfabriken mit Zellstoffwerk die anfallende Lauge als Brennstoff nützen können. Andere Papierhersteller, etwa solche, die Altpapier recyceln, haben diese Möglichkeiten nicht und brauchen Energie aus anderen Quellen.

Auch die Zementindustrie ist energieintensiv und hat einen großen CO 2 -Fußabdruck. Dennoch spielt Gas für die Branche trotz der hohen Temperaturen, die beim Brennprozess vonnöten sind, kaum eine Rolle. Insgesamt werden in Österreich laut Zahlen der Wirtschaftskammer jährlich etwa 90 Terawattstunden Gas verbraucht. Rund 40 Prozent gehen in die Industrie, 30 Prozent in die Stromerzeugung und 20 Prozent an die Haushalte. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2022)