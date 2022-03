Russischer Warnschuss gegen die Nato

(c) BackAndAlive via REUTERS

Bei einem russischen Angriff auf einen Stützpunkt nahe der polnischen Grenze kamen 35 Menschen ums Leben. Die USA schossen rhetorisch scharf zurück.

Warschau/Kiew. Die Detonationen waren auch in Polen zu hören. Am Sonntag rückte der Ukraine-Krieg bis auf 25 Kilometer an die Grenze zur EU und zur Nato heran. Die russische Armee hatte die westukrainische Luftwaffenbasis Jaworiw in der Nähe von Lwiw (Lemberg) mit insgesamt 30 Raketen bombardiert. Bei dem Angriff kamen mindestens 35 Menschen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. In Jaworiw waren in der Vergangenheit westliche Militärausbildner tätig. Zudem fanden hier auch Militärübungen mit Nato-Staaten statt.

Im Grenzgebiet verlaufen die Nachschubwege aus Polen. Mit riesigen Transportern liefern die Nato-Staaten, allen voran die USA, Panzerabwehrrakten und Boden-Luft-Raketen der Marke Javelin und Stinger in die Ukraine. Vor diesem Hintergrund und der Debatte um die Lieferung alter polnischer MiG-29-Kampfjets an die Ukraine markiert der russische Luftangriff einen Warnschuss an die Nato. In den USA schossen Vertreter der Biden-Regierung indessen rhetorisch scharf zurück. Ein Pentagon-Sprecher brachte die Nato-Beistandspflicht in Erinnerung. Jake Sullivan, Joe Bidens Sicherheitsberater, schwor, dass die USA „jeden Zentimeter des Nato-Territoriums“ verteidigen würden.

Bomben auf orthodoxes Kloster

Unterdessen hat Russland am Wochenende wohl viele Sympathien in der Ostukraine verspielt. In der Nacht zum Sonntag fielen Bomben auf das orthodoxe Kloster Swjatohirsk im Norden des Donbass.

In die mittelalterliche Klosteranlage hatten sich laut Angaben der Mönche 520 Flüchtlinge in Sicherheit gebracht. Getötet wurde bei den Bombardierungen niemand. Doch bei dem Kloster des Moskauer Patriarchats handelt es sich um eines seiner fünf größten Heiligtümer. Auch erfreute sich das Heiligtum der besonderen Unterstützung des prorussischen Ex-Präsidenten Viktor Janukowitsch, den der Kreml am liebsten wieder in Kiew installieren möchte. Janukowitsch war im Februar 2014 nach der Maidan-Revolution nach Russland geflohen.