Horizonterweiterung auf hoher See

Drucken

Hauptbild • Das Ocean Race in einem Big Boat ist für viele Segler ein Lebenstraum. David Hussl schnuppert auf der Sisi hinein. • Stefan Leitner

David Hussl nutzt die Auszeit nach Olympia für eine Atlantikquerung. Auf der Sisi wartet ein Vorgeschmack auf das Ocean Race, also eine Grenzerfahrung. Der Tiroler erhofft sich neue Impulse und das „Recht“ auf seine kurze rote Hose.

St. Martin/Wien. Zum 30. Geburtstag erfüllt sich David Hussl einen besonderen Wunsch. Der Tiroler tauscht olympisches 49er-Boot gegen den mehr als dreimal so langen und mit einem fast viermal so hohen Mast ausgestatteten VO65-Typ und startet am heutigen Montag von St. Martin in der Karibik zur Atlantikquerung. Möglich gemacht hat das Bruder Raphael, der sich bei "The Austrian Ocean Race Project" engagiert, das 2023 bei der traditionsreichen Weltumsegelung an den Start gehen möchte. Gar so lang wird sich David Hussl nicht auf See begeben, wenn er als Teil einer zehnköpfigen Crew Sisi zum Re-Fit von der Karibik nach Europa überstellt.

"Ich kenne Erzählungen und habe eine gewisse Ahnung, was mich erwartet. Aber es werden viele neue Erfahrungen, darauf freue ich mich irrsinnig", sagt der Profi aus Terfens. Abgesehen von Urlaubsturns in Kroatien waren bislang rund 24 Stunden auf einem Boot für Hussl das Maximum, nun werden es allein bis zum ersten Stopp auf den Azoren zehn bis 14 Tage sein. In der Feuchtigkeit, die auf hoher See überall hineinkriecht, und dem strikt getakteten Rhythmus von vier Stunden Arbeit und vier Stunden Schlaf, liegen für den Olympia-Teilnehmer die größten Herausforderungen. "Als Sportler habe ich den Luxus einer warmen Dusche nach dem Wettkampf und Schlaf als Regeneration, das wird es dort nicht spielen."