Inflationsdruck: Tesla-Modelle werden teurer, Aktie fällt

Tesla erhöht die Preise für einige Modelle um 1000 bis 1500 Dollar. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 25 Prozent abgestürzt.

Tesla-Chef Elon Musk sagt, der US-Elektroautobauer und sein Weltraumunternehmen SpaceX seien einem erheblichen Inflationsdruck bei Rohstoffen und Logistik ausgesetzt. Musk fragte in einem Tweet nach den Inflationsaussichten und zitierte einen Artikel, in dem es hieß, der Ukraine-Russland-Konflikt habe die Rohstoffpreise auf den höchsten Stand seit 2008 getrieben.

Die Aktien von Tesla, die am Freitag 5 Prozent niedriger bei 795,35 Dollar schlossen, haben seit Jahresbeginn etwa 25 Prozent verloren. Tesla hat in der vergangenen Woche die Preise für die amerikanischen Allradmodelle Model Y und die Limousine Model 3 Long Range um jeweils 1.000 US-Dollar, sowie für einige in China hergestellte Fahrzeuge der Modelle Model 3 und Model Y um 10.000 Yuan (1.582,40 US-Dollar) erhöht. Tesla und SpaceX haben am späten Sonntagabend nicht sofort auf Anfragen von Reuters reagiert.

(APA/Reuters)