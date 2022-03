Maximilian Davis ist neuer Kreativdirektor bei Salvatore Ferragamo

Maximilian Davis übernimmt als neuer Kreativdirektor des italienischen Modehauses Salvatore Ferragamo.

Der Engländer Maximilian Davis übernimmt ab 16. März als Kreativdirektor des italienischen Luxusgüterunternehmens Salvatore Ferragamo. Damit tritt er die Nachfolge von Paul Andrew an, der 2019 als Kreativdirektor ans Haus kam und dieses vergangenes Jahr wieder verließ. Davis stammt ursprünglich aus der Stadt Manchester und studierte am London College of Fashion. Ab 2020 und der Gründung seines eigenen Labels „Eponymous“ erfuhr er immer mehr internationale Anerkennung.

Geschäftsführer Marco Gobbetti, der selbst erst im vergangenen Jahr zum Unternehmen stieß und davor Geschäftsführer bei Burberry war, zeigte sich in einer Aussendung erfreut: „Die Klarheit von Davis Vision, seine kraftvolle Ästhetik und Umsetzung machen ihn zu einem Talent seiner Generation.“ Davis selbst sei dankbar und fühle sich geehrt, Teil der langen Tradition des Hauses Ferragamo zu werden. „Ferragamo steht für zeitlose und gehobene Eleganz, die ich als wahnsinnig inspirierend empfinde“, heißt es in der Aussendung. „Ich freue mich darauf, meine Vision mithilfe von Qualität, Innovation und italienischer Handwerkskunst zu realisieren.“

Elegante Familiengeschichte

Davis Arbeiten, die schon von Stars wie Rihanna oder Dua Lipa getragen wurden, zeichnen sich durch elegante, klare Linien und kulturelle Einflüsse aus Trinidad und Jamaika aus, die aus seiner Familiengeschichte rühren.

Die erste Kollektion seines Labels „Eponymous“ war etwa seiner aus Trinidad stammenden Großmutter gewidmet. Ihre eleganten Sonntagsoutfits hätten ihm gezeigt, wie Mode Identität vermittelt.

