Rolling Stones treten am 15. Juli in Wien auf

Die Stones gehen auf Europatournee und spielen im Juli im Ernst-Happel-Stadion.

Schon seit den 80er Jahren wird bei einem Konzert der Rolling Stones in Österreich darüber spekuliert, ob es das letzte sein wird. Doch sie kommen immer wieder. In diesen Sommer gehen sie wieder auf Europatournee. Die legendäre britische Rockband um ihre Aushängeschilder Mick Jagger und Keith Richards wird mit ihrer "Sixty"-Tour ihr 60-Jahr-Jubiläum feiern. Und am 15. Juli spielt die Gruppe ein Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Es ist die erste Österreich-Show der Stones seit dem 2017er Gig im steirischen Spielberg. Insgesamt umfasst die Tour 14 Shows in zehn Ländern. Der exklusive Vorverkauf für das Wien-Konzert startet am 16. März um 12.00 Uhr via Ö-Ticket, in den allgemeinen Vorverkauf gehen die Tickets dann ab 18. März.

Zuletzt in Österreich waren die Stones 2017 in Spielberg. „Auf perfekte Weise unperfekt“ hätten sie dort gespielt, schrieb die „Presse": „Vier magere, hagere Männergesichter in Großaufnahmen, Furchen wie der Grand Canyon, Hohlwangen wie der Michigansee, Kinnpartien wie das Mississippidelta. Kein Deka Fett hier, auch nicht auf den Bäuchen, keine Spuren von tröstlichen Mahlzeiten, von „comfort food“, von „soul food“. So wirkt auch die Musik der Rolling Stones, so bildreich Jagger in „Start Me Up“ die Fleischeslust besingen mag, nicht fleischlich. Kein üppiger, in seiner Üppigkeit saturiert schwelgender Rock'n'Roll. Keine kulinarischen Arrangements, keine Beilagen. Von Tournee zu Tournee verweigern Keith Richards und Ron Wood immer entschiedener, ihren Sänger brav zu begleiten. Nein, leicht machen sie es Mick Jagger nicht, und der will es auch nicht leicht haben, er will „Satisfaction“, aber keine billige, er will für sie laufen und raufen."

Die Termine:

1. Juni Madrid

5. Juni München

9. Juni Liverpool

13. Juni Amsterdam

17. Juni Berlin

21. Juni Mailand

25. Juni London

3. Juli London

11. Juli Brüssel

15. Juli Wien

19. Juli Lyon

23. Juli Paris

27. Juli Gelsenkirchen

31. Juli Stockholm

(APA)