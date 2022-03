Lifebrain meldet 1200 Mitarbeiter zur Kündigung an

Zwei Wochen vor dem möglichen Ende für Gratistest-Programme zieht das Großlabor die Notbremse: Weil dem Unternehmen Information zur zukünftigen Corona-Teststrategie fehlen, wird im Frühwarnsystem massiver Personalabbau angemeldet.

Das Wiener Großlabor Lifebrain hat am Montag 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet. Das teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Die Firma analysiert im Rahmen des Wiener Corona-PCR-Testprogramms "Alles gurgelt", das vom Bund aus Steuergeldern bezahlt wird, die Proben. Da die Zukunft der Tests offen sei, melde man die Mitarbeiter "im Sinne eines Frühwarnsystems" zur Kündigung an, hieß es. Untersucht werden die Wiener Proben von Lifebrain am Gelände des ehemaligen Otto-Wagner-Spitals. "Alles gurgelt" wurde von der Stadt und der Wirtschaftskammer in Kooperation mit dem Rewe-Konzern initiiert.

„Sie können uns glauben: Dieser Schritt fällt uns extrem schwer! Unser hoch motiviertes Personal im Lifebrain-Labor und in der Lifebrain-Logistik ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die hervorragende Qualität, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit der Abläufe und Analysen im Wiener Lifebrain-Labor. Ohne dieses fantastisches Team, das seit fast 1,5 Jahren rund um die Uhr für die Gesundheit der Wiener*innen arbeitet, auch in der Nacht und am Wochenende, hätte ‚Alles gurgelt!‘ niemals zu einem derartigen europaweiten Leuchtturm­projekt werden können", betonte Lifebrain-Geschäftsführer Michael Havel. Man müsse aber Vorsichtsmaßnahmen setzen, da die Bundesregierung zwei Wochen vor dem möglichen Ende der Gratistest-Programme, das für Ende März in Aussicht gestellt wurde, noch keine Perspektiven über die für die nächsten Monate geplante Strategie machen könne, kritisierte der Firmenchef. Mitten während eines der Höhepunkte der Pandemie die bestens funktionierende Test-Infrastruktur aufzulösen bzw. zu zerschlagen sei das Schlechteste, was man tun könne, so Havel.