Gleich auf beiden Seiten des Atlantiks feierte man am Sonntag die Rückkehr auf den roten Teppich. In London wurden die Bafta Awards vergeben, in Los Angeles die Critics Choice Awards.

Das Jahr 2022 begann - wie schon das Jahr zuvor - mit zahlreichen Absagen und Terminverschiebungen: Modeschauen und Red-Carpet-Events fanden, wenn überhaupt, digital statt. Eine Tatsache, die in der Modewelt sogar die Frage aufwarf, ob man denn auf den roten Teppich nicht vielleicht gänzlich verzichten könne...

Eine endgültige Antwort bleibt man schuldig, hat doch der Reigen des Sehens und Gesehenwerdens am roten Teppich längst wieder begonnen. Eine zu Jahresbeginn verschobene Veranstaltung wurde vergangenen Sonntag im Fairmont Century Plaza Hotel in Los Angeles inklusive Live-Übertragen in den US-amerikanischen Networks CW und TBS nachgeholt. Die Critics Choice Awards hätten eigentlich bereits am 9. Jänner verliehen werden sollen, Tage vor der Veranstaltung wurde die coronabedingte Terminverschiebung bekannt gegeben. Auch die British Academy of Film Awards - kurz Bafta Awards - fanden in der Londoner Royal Albert Hall heuer erstmals seit Pandemiebeginn wieder in vollem Ausmaß statt. Vergangenes Jahr waren viele Gäste nur per Videokonferenz zugeschaltet. Abgeräumt hat bei beiden Awards vor allem der auch als Oscar-Favorit geltende Film „The Power of the Dog“.

Die Critics Choice Awards sind dafür bekannt, nicht ganz so klassisch elegant und glamourös zu sein wie etwa die Oscars oder die Grammys. Diesen Erwartungen entsprechend gab es vor allem viel Farbe und Experimentierfreudigkeit zu sehen.

Angesichts des andauernden Ukrainekriegs wurden die Teilnehmenden an den Bafta Awards in London im Vorfeld gebeten, sich respektvoll zu kleiden. Während viele Stars zu schlichteren schwarzen Roben griffen, setzten unter anderem Laura Whitmore, Ariana DeBose oder Wunmi Mosaku ein farbliches Statement und entschieden sich für ein gelbes Abendkleid - die Nationalfarbe der Ukraine.

