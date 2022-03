Montags-Höchstwert mit 34.220 Corona-Neuinfektionen

In den letzten 24 Stunden sind in Österreich 34.220 neue Fälle von Covid-19 vermeldet worden. Noch nie seit Beginn der Pandemie waren es an einem Montag mehr Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden.

Seit gestern sind in Österreich erneut über 34.000 neue Fälle von Covid-19 hinzugekommen. Das entspricht dem höchsten Wert, der seit Beginn der Pandemie an einem Montag im Land verzeichnet worden ist. Die Anzahl der Neuinfektionen bleibt damit seit Tagen auf einem sehr hohen Niveau. Gestern wurden noch 38.060 neue Fälle vermeldet. Zuvor blieb die Zahl der Neuinfektionen vier Tage lang über der 40.000er-Marke.

Neun Tage ist es her, dass in Österreich weitgehend alle Corona-Schutzmaßnahmen gefallen sind. Die Fallzahlen steigen seither rasant an. Am Montag gab es österreichweit bereits 387.930 laborbestätigte aktive Fälle. Allein in der vergangenen Woche wurden 294.234 SARS-CoV-2-Neuinfektionen registriert.

Lage auf Intensivstationen weiterhin stabil

Auch bei der Zahl der Hospitalisierungen ist weiterhin ein leichter Anstieg zu bemerken. 2856 Menschen sind aktuell aufgrund einer Coronavirus-Infektion in krankenhäuslicher Behandlung. Seit gestern ist diese Zahl um 59 gestiegen. Vor einer Woche waren es jedoch noch 2592 Corona-Patientinnen und -patienten in den Spitälern.

Auf den Intensivstationen ist die Lage weiterhin gemäßigt. 192 Personen werden hier aktuell behandelt. Das sind 5 Menschen mehr als gestern und 3 mehr als vor einer Woche. In den letzten 24 Stunden sind 14 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben. Die Zahl der Corona-Toten in Österreich steigt somit auf 15.221. Pro 100.000 Einwohner sind 169,5 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 3.188.147 bestätigte Fälle gegeben. Als genesen gelten derzeit 2.784.996 Personen. Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist derzeit die Steiermark mit 3806,8, gefolgt von Niederösterreich, Vorarlberg und Oberösterreich (3720,8, 3694,2 bzw. 3465,4). Dahinter reihen sich Salzburg (3292,5), das Burgenland (2928,9), Tirol (2832), Kärnten (2721,3) und Wien (2695,2).

Positiv-Rate von PCR-Tests bei 10,8 Prozent

Am Wochenende wurde wie üblich deutlich weniger getestet. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden nur 353.345 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 316.759 aussagekräftige PCR-Tests, die Positiv-Rate betrug 10,8 Prozent. In der vergangenen Woche wurden täglich durchschnittlich mehr als 528.000 PCR-Analysen durchgeführt, acht Prozent lieferten positive Ergebnisse.

Während die Zahl der Neuinfektionen weiter steigt, geht die Zahl der Impfungen weiter zurück. Überhaupt nur 911 Impfungen wurden am Sonntag österreichweit durchgeführt - so wenige wie noch nie seit Beginn der österreichweiten Impfkampagne Anfang Jänner 2021. Überhaupt nur 62 Menschen haben sich am Sonntag erstmals eine Corona-Schutzimpfung verabreichen lassen.

Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.808.478 Personen bereits zumindest eine Impfung erhalten. Genau 6.233.411 Menschen und somit 69,4 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz. Am höchsten ist die Schutzrate (gültiges Impfzertifikat) im Burgenland mit 75,5 Prozent. In Niederösterreich haben 71,5 Prozent der Bevölkerung einen validen Impfschutz, in der Steiermark 70,2 Prozent. Nach Wien (68,5), Tirol (67,5), Kärnten (66,4), Salzburg (65,7) und Vorarlberg (65,4) bildet wie üblich Oberösterreich das Schlusslicht mit 65 Prozent.

Mitreden bei der Coronakrise: Kamen die Lockerungen zu früh? Diskutieren Sie mit! >>> Hier geht's zum Forum

(APA/red.)