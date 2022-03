In Putins besetzter Villa in Frankreich sollen Flüchtlinge unterkommen

In einem Video hisst ein französischer Aktivist eine ukrainische Flagge in der Villa von Putins Tochter in Frankreich. Das Haus soll nun als Schlafplatz für geflüchtete Menschen aus der Ukraine genutzt werden.

In der Villa von Wladimir Putins Tochter Katerina Wladimirowna Tichonowa im französischen Biarritz haben nun französische Aktivisten das Sagen. Sie haben nach eigenen Angaben die Schlösser des Hauses ausgetauscht und wollen ukrainische Flüchtlinge dort wohnen lassen.

In einem Video ist zu sehen, wie ein französischer Aktivist die ukrainische Flagge am Balkon des Anwesens schwenkt. Die Aktivisten, die offenbar in das Haus eingebrochen sind, haben Flüchtlinge eingeladen, dort zu übernachten. Es soll sich dabei um die Aktivisten Pierre Heffner und Sergey Saveliev handeln.

Haffner, der das Anwesen in „Villa Ukraine“ umbenennen will, sagte, er werde Menschenrechts-Aktivisten und Anwälte und das Rathaus von Biarritz bitten, das Haus zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine zu nutzen.

Der im Exil lebende russische Dissident Vladimir Osechkin, Gründer einer Menschenrechtsgruppe, die mutmaßliche Vergewaltigungen und Misshandlungen in russischen Gefängnissen aufgedeckt hat und auf Russlands Liste der meistgesuchten Personen steht, sagte dem Guardian: „Die Polizei versucht jetzt, in die Villa einzudringen, um Pierre zu verhaften und Sergej. Es ist eine schwierige Situation, die von Journalisten und Menschenrechtsgruppen hervorgehoben werden muss.“

Auf Facebook schrieb Osechkin: „In Europa wurden Hunderte von Villen von Putins Familie und ihren oligarchischen Komplizen gekauft. Ihr bürgerliches Luxusleben hat ein logisches Ende gefunden, denn Kriegsverbrechen und Verbrechen des Regimes werden büßen müssen … Jetzt geht es nicht mehr um glamouröse Partys und Partys in Villen. Es ist wichtig, im 21. Jahrhundert verantwortungsbewusst und fair zu sein. Wir machen weiter. Stoppe den Krieg."

(Red.)