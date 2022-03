Und wer vertritt die wissenschaftlichen Mitarbeiter an den Unis?

Die Verhandlungen zur Gehaltsanpassung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Universitäten führen regelmäßig zu großer Frustration der Betroffenen. Die Mitarbeiterinnen der Johannes Kepler Universität Linz reicht es. Sie haben diesen offenen Brief an die Gewerkschaftsvorsitzenden verfasst, weil sie echtes Engagement und Transparenz bei den Verhandlungen vermissen.

Dieser Offene Brief wurde von Mitarbeiter:innen der Johannes Kepler Universität Linz verfasst und dort elektronisch zur Unterzeichnung aufgelegt. Bisher liegen 400 Unterschriften vor. Der Brief wurde in der Vorwoche elektronisch und per Einschreiben an die Vorsitzenden des ÖGBs, Wolfgang Katzian, und der GÖD, Norbert Schnedl, übermittelt.

Sehr geehrte Vorsitzende Schnedl und Katzian,

die Kolleginnen und Kollegen an Universitäten sind mittlerweile zu einem großen Teil in einem Arbeitsverhältnis, das durch den Kollektivvertrag (KV) geregelt ist. Ein Verhandlungsteam der GÖD verhandelt

jährlich die Gehaltsanpassungen (die eigentlich eine „Valorisierung“, also Wertsicherung, darstellen sollten).

Die hierbei erzielten Resultate sind für viele Kolleg:innen regelmäßig frustrierend, so auch dieses Jahr, in dem zum Beispiel für Professor:innen noch nicht einmal 1.5 % erreicht worden sind. Damit ist der Gehaltsabschluss für das wissenschaftliche Personal an Universitäten zum wiederholten Male am untersten Rand aller Berufsgruppen in Österreich. Wir möchten dies nicht länger hinnehmen und stellen den Vertretungsanspruch der GÖD mit diesem offenen Brief in Frage.

Das Verhandlungsteam ließ sich heuer von den (angeblich) budgetierten Mitteln der Rektorate blenden und wagte es nicht, zumindest einen Abschluss wie bei den Beamten und Vertragsbediensteten nachdrücklich zu fordern und zu erzielen. Dabei wissen wir aus dem Dachverband, dass ein guter Abschluss entsprechende Nachverhandlungen der Rektorate beim Ministerium ausgelöst hätte, für die es positive Signale aus dem

Ministerium gab. Zudem wurde seitens der GÖD in der Kommunikation den Betriebsräten gegenüber zunächst suggeriert, dass man keinesfalls unter das für den verbeamteten öffentlichen Dienst erzielte Ergebnis fallen wolle; man bat uns, Betriebsversammlungen vorzubereiten. Kurz vor Weihnachten wurde eine Einigung angedeutet, und die Betriebsräte wurden aufgefordert, die Betriebsversammlungen abzusagen. Dabei wurde aber nicht gesagt, dass man hinter das selbst kommunizierte Mindestziel zurückgefallen ist – in einigen Fällen beträchtlich (1,5% statt 2,91%!), wenn auch versteckt durch die monatliche Deckelung. Die Täuschung der Kolleginnenschaft durch anfängliche Kommunikation redlicher Ziele, anschließende Geheimhaltung des frühen Verhandlungsergebnisses bei gleichzeitiger Absage jeglicher Kampfmaßnahmen zeichnet ein klares Bild mangelnden Verhandlungswillens sowie fehlender Ehrlichkeit und Solidarität.

Im Verhandlungsteam der GÖD befindet sich niemand, der in das KV-Schema für das wissenschaftliche Personal fällt. Nach Protesten gegen das magere Ergebnis für die KV-Bediensteten wurde uns mitgeteilt, dass unter anderem deshalb keine besondere Motivation bestünde, unsere Anliegen zu vertreten, da der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder in unseren Reihen zu gering sei.

Ein Schlag ins Gesicht für uns!

Dieses Verständnis von Solidarität und Transparenz und die mit dieser zynischen Aussage zutage getretene Einstellung sind für uns ein Schlag ins Gesicht! Und sie sind ein probates Mittel, um den Zustrom zur

Gewerkschaft zu verhindern.

Wir fordern daher umgehend:

• Betroffene, also KV-Bedienstete, müssen ins Verhandlungsteam aufgenommen werden, um dort die

entsprechende Motivation sicherzustellen.

• Wenn die GÖD sich lediglich als Vertretung des (schwindenden) verbeamteten öffentlichen Dienstes an den Universitäten sieht, soll die Vertretung des wissenschaftlichen Personals, das nach KV beschäftigt ist, durch eine andere, verhandlungserfahrenere und für ihre Kolleginnen engagierte Gewerkschaft wie die GPA (die auch teilweise Kolleg:innen an Fachhochschulen und in der außeruniversitären Forschung vertritt) erfolgen.

Wir erwarten Eure Stellungnahme.

