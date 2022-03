Kräftiges Wachstum für Blizzard-Mutter Tecnica

Ebitda stieg um 40 Prozent auf 77 Millionen Euro.

Der italienische Skischuhhersteller Tecnica Group, Mutter des 2006 erworbenen österreichischen Skiherstellers Blizzard, hat das Jahr 2021 mit einem Umsatzplus von 21,8 Prozent auf 466 Millionen Euro abgeschlossen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 40 Prozent auf 77 Millionen Euro, teilte der Konzern am Montag mit. Im Vergleich zu 2019 kletterte der Umsatz um 9,8 Prozent und das EBITDA um 55 Prozent.

Tecnica meldete ein Plus bei den Exporten. So verzeichnete der Konzern um 32,5 Prozent mehr Exporte in die USA. In Deutschland erwirtschaftete das Unternehmen 107 Millionen Euro Umsatz, was einem Wachstum von 16,8 Prozent gegenüber 2020 und 10 Prozent gegenüber 2019 entspricht. Nach Produktkategorien entfielen 60 Prozent des Umsatzes auf Schuhe, 30 Prozent auf Wintersportschuhe und 10 Prozent auf Inline-Skates.

Die 1960 gegründete Tecnica Group, ein führendes Unternehmen in der Welt der Outdoor-Schuhe und Skiausrüstungen, hat in ihrem Portfolio einige der historischen Marken des Sektors: Tecnica (Skischuhe und Schuhe), Nordica (Ski und Stiefel), Moon Boot (Schuhe), Lowa (Trekking- und Outdoor-Schuhe), den Skihersteller Blizzard mit Sitz in Mittersill (Salzburg) und Rollerblade (Inline-Skates). Zehn Tochtergesellschaften, sowie über 40 Vertriebspartner exportieren in mehr als 80 Länder. Tecnicas Geschichte begann mit der Produktion von Bergschuhen. Weltweiten Kultstatus erlangte der von Giancarlo Zanatta entworfene Moon Boot.

