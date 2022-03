Allianz stoppt Neugeschäft in Russland

Zudem wird das bestehende Engagement "maßgeblich in geordneter Weise" zurückgefahren.

Der deutsche Versicherungskonzern Allianz fährt das Geschäft in Russland zurück. Die Allianz schließe dort kein Neugeschäft mehr ab und fahre das bestehende Engagement "maßgeblich in geordneter Weise" zurück, teilte der Versicherer am Montag mit. Zudem investiere die Allianz in Russland und Belarus nicht mehr in Kapitalanlagen für ihre Kunden.

Die Allianz folgt damit einer Reihe von europäischen Versicherern, die sich wegen des Krieges in der Ukraine aus Russland zurückziehen. So haben etwa schon die Schweizer Zurich Insurance Group, die italienische Generali oder der Rückversicherer Swiss Re angekündigt, ihre Geschäfte in Russland auf Eis zu legen.

(APA)