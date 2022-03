Russischer Pianist in musikalischen Zwischenwelten

Grigory Sokolov mit Beethoven, Brahms, Schumann im Wiener Konzerthaus: ein Abend voll Ironie und Größe, Grübeln und Spuk.

Wer hören will, wie aus einem Nichts an Thema eine ganze kaleidoskopische Welt ersteht, wird zumal beim späten Beethoven fündig. Grigory Sokolov hingegen zeigte es diesmal mühelos bereits an den „Eroica“-Variationen op. 35 – so genannt, weil der Komponist darin das Finalthema seiner „Eroica“ verwendet, eine Contretanzmelodie bzw. zunächst nur deren Basslinie, gleichfalls benützt im Ballett „Die Geschöpfe des Prometheus“.

Rasch, schon bei den drei repetierten Achteln, schien da unter Sokolovs Händen Büchsenknall die vorgebliche biedermeierliche Gemütlichkeit zu stören, bekam die vermeintlich harmlose Unterhaltung etwas Subversives. Niemals fiele es Sokolov dabei ein, das äußere Tempo zu forcieren. Viel lieber geht er es von der Metronomzahl her gemächlicher an, erzielt aber gerade dadurch Spitzenwerte an Prägnanz und Tiefenschärfe der Details, über die sonst nur hinweggeschludert werden könnte. Famos, wie da in der 2. Variation die linke Hand ihre auf- und absteigenden Melodien sang, wie im Oktavkanon die dissonanzgeschärften Fortissimi im Bass donnerten oder wie in der 11. Variation die Schleiferfiguren so scharf schnipp-schnapp machten, als wär's des Schneiders Schere in der „Struwwelpeter“-Geschichte vom Daumenlutscher. Großartig gesteigerte Ironie à la Diabelli-Variationen, auch noch Trillerketten wie in Opus 111 – und zuletzt, in der Coda nach der Fuge, ein geradezu verwunderter Rückblick auf die Nichtigkeit des Themas . . .