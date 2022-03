Benedict Cumberbatch will Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen

Der „Sherlock"-Schauspieler möchte sich Flüchtenden aus der Ukraine als Gastgeber zur Verfügung stellen, damit diese kein Visum beantragen müssen.

Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch, bekannt aus der Serie „Sherlock“, will Flüchtlinge aus der Ukraine in seinem Zuhause aufnehmen. „Jeder muss so viel tun, wie er kann“, sagte der 45-Jährige am Rande der Verleihung der Bafta-Filmpreise in London am Sonntag und fügte hinzu, eine Rekordzahl von Menschen hätten angeboten, Flüchtlinge in ihrem Zuhause aufzunehmen, und er hoffe, auch Teil davon zu sein.

Außerdem wolle er auch für die Menschen in der Ukraine spenden, die er als „Brüder und Schwestern“bezeichnete. Die britische Regierung besteht trotz heftiger Kritik weiterhin darauf, dass ukrainische Flüchtlinge Visa beantragen müssen, bevor sie im Vereinigten Königreich Zuflucht erhalten.

„Sicherheit und einen Zufluchtsort“

Konnten sich bisher nur Angehörige von bereits im Land lebenden Menschen Hoffnungen auf eine Einreisegenehmigung machen, will die Regierung künftig auch Visa erteilen, wenn Flüchtlinge eine Einladung von Gastgebern in Großbritannien bekommen. Hergestellt werden soll der Kontakt durch Hilfsorganisationen. Cumberbatch rief dazu auf, den Druck auf die Regierung zu erhöhen, um "Sicherheit und einen Zufluchtsort" für die Flüchtlinge aus der Ukraine zu schaffen.

(APA)