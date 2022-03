Gefeierte und verstoßene Fußballhelden in der Ukraine

Einst haben Andrij Schewtschenko und Sergij Rebrow mit Dynamo Kiew begeistert, nun sammeln sie Geld und kritisieren Russland. Anatolij Tymoschtschuk hingegen schweigt – und wird aus der Erinnerung verbannt.

Es war ein Novemberabend vor fast 25 Jahren, der die unabhängige Ukraine nachhaltig auf Europas Fußballlandkarte verankerte. 4:0 siegte Dynamo Kiew damals in der Champions League in Barcelona, die Helden hießen Andrij Schewtschenko (drei Tore) und Sergij Rebrow (ein Tor). Schon im Hinspiel (3:0) hatte das junge Team bewiesen, dass es unter dem legendären Valerij Lobanowskij den Schritt zum modernen Spiel geschafft hatte. In der Folgesaison 1998/99 stürmte Dynamo bis ins Halbfinale, warf unter anderem Real Madrid aus dem Bewerb.

Für das Sturmduo öffnete das den Weg in den Westen. Schewtschenko wechselte 1999 zum AC Milan und stieg als italienischer Torschützenkönig (2000), Meister (2004) und Champions-League-Sieger (verwandelte 2003 den entscheidenden Elfmeter gegen Juve) zum Volkshelden auf. Der zwei Jahre ältere Rebrow wurde bei Tottenham weniger glücklich, nach Leihen kehrte er 2005 nach Kiew zurück. Ihrer Heimat waren beide stets verbunden, auch als Trainer. Rebrow coachte Dynamo (2014 bis 2017), Schewtschenko später das Nationalteam (2016 bis 2021).

Nun leiden auch die Exfußballer offen im Krieg mit ihrer Heimat mit.