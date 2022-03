Polen plant einen größeren Anteil der Gelder aus dem EU-Aufbaufonds in erneuerbare Energien zu stecken als die anderen Visegrad-Staaten. In Ungarn soll ein beträchtlicher Teil der Gelder ins Gesundheitswesen investiert werden.

Obwohl die Wirtschaft der Visegrad-Staaten vergleichsweise gut durch die Pandemie kam, gehören die vier Länder zu den Profiteuren des EU-Aufbaufonds. Österreich profitiert davon, zeigt ein neues WIIW–Papier.

Wien. In den vier Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Ungarn und Slowakei ist die Wirtschaft während der Pandemie deutlich weniger stark eingebrochen als im EU-Schnitt. Dennoch gehören die osteuropäischen Staaten zu den Profiteuren des europäischen Aufbaufonds, wie ein neues Papier des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) zeigt. Demnach könnten die Mittel der EU bis 2025 in Tschechien das Wachstum um jährlich 0,62 Prozentpunkte anschieben, in der Slowakei um 1,42 Prozentpunkte.

Aber auch die eng mit Osteuropa verwobene österreichische Wirtschaft kann demnach an den Investitionen in den Visegrad mitnaschen, das WIIW prognostiziert einen Wachstumsschub von jährlich 0,33 Prozentpunkten. Und da sind die heimischen Projekte, die aus den Mitteln das Aufbaufonds finanziert werden sollen, noch gar nicht eingerechnet.

Chance für Visegrad

Die Pläne von Tschechien und der Slowakei wurden von der EU bereits abgesegnet, die Pläne Polens und Ungarn harren noch der Freigabe. Alle Länder erfüllen das Kriterium, wonach mindestens 37 Prozent der Mittel in grüne Projekte fließen müssen und wenigsten 20 Prozent in die Digitalisierung.

Zuzana Zavarska, Co-Autorin des Papiers, sieht im Aufbaufonds eine große Chance für die Visegrad-Staaten, ihre Volkswirtschaften für die Herausforderungen von morgen zu rüsten. Aber sie sieht in den bisher eingereichten Projekten auch die Gefahr, dass die vier Staaten eher versuchen, zum Status quo in reicheren westeuropäischen Ökonomien aufzuschließen.

Das zeige sich in der Tatsache, dass die Visegrad-Staaten ein Gros der Gelder in „konkrete“ Projekte stecken – Anlagen, Gebäude, usw. – und nicht in abstraktere Dinge wie Humankapital. Für die Zukunft sei aber auch Letzteres bedeutend, erklärt Zavarska.

Auswirkung des Krieges unklar

Dass nur ein Teil der EU-Aufbaumittel vorab ausbezahlt wird und der Rest bei Erreichen der gesteckten Ziele, könnte die Nutzung europäischer Geld in den Visegrad-Staaten effizienter machen.

Die Auswirkungen des russischen Überfalls auf die Ukraine haben die WIIW-Ökonomen in dem Papier noch nicht berücksichtig. Aber die dürften nicht so stark ins Gewicht fallen, sagt Zavarska. Zumindest was den Impuls des Aufbaufonds fürs Wachstum betrifft. Wie sich der Krieg auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auswirkt, ist eine andere Frage. Da kann es freilich zu gedämpftem Wachstum kommen.